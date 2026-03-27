Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Тяжельников: вода и зарядка с утра придадут бодрость на весь день

Пить чистую воду доктор рекомендует перед приемом пищи.

Источник: Комсомольская правда

Секрет бодрости и работоспособности кроется в утренних ритуалах, среди которых обязательный завтрак и умеренная физическая активность. Об этом заявил aif.ru доктор медицинских наук Андрей Тяжельников.

— Полезной привычкой, отвечающей за хорошее самочувствие, является стакан воды комнатной температуры, выпитый сразу после пробуждения. За ночь организм теряет влагу, и восполнение водного баланса помогает нормализовать работу внутренних органов и улучшить самочувствие. Поэтому утро лучше начинать не с завтрака, и даже не с чая-кофе, а с воды, — отметил медик.

Врач уточнил, что после воды обязательно завтракать, чтобы обеспечить организм энергией и получить чувство насыщения на несколько часов. Не лишним будет также сделать зарядку — всего 10−15 минут активности запускают обменные процессы и улучшают кровообращение, считает специалист.

Кроме того, чтобы чувствовать себя лучше, следует каждый день ложиться спать в одно и то же время. Оптимальным станет отбой до одиннадцати вечера, передает Life.ru.