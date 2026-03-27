Врач Тяжельников: вода и зарядка с утра придадут бодрость на весь день

— Полезной привычкой, отвечающей за хорошее самочувствие, является стакан воды комнатной температуры, выпитый сразу после пробуждения. За ночь организм теряет влагу, и восполнение водного баланса помогает нормализовать работу внутренних органов и улучшить самочувствие. Поэтому утро лучше начинать не с завтрака, и даже не с чая-кофе, а с воды, — отметил медик.