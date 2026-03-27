Министр культуры Чернецкий назвал самый кассовый белорусский фильм последних лет, собравший в прокате более 1,2 млн рублей

Министр культуры Руслан Чернецкий в эфире телеканала ОНТ назвал самый кассовый белорусский фильм последних лет.
Этой лентой оказался фильм «Классная» режиссера Кирилла Халецкого — история выпускницы минского педуниверситета, которая по распределению попала на работу в школу агрогородка. «Классная», вышедшая на большие экраны в сентябре 2025-го, собрала в прокате более 1 200 000 рублей.
Также министр назвал несколько факторов успешного кино. Первое — это сценарий.
«История должна быть интересная и отвечающая современным тенденциям, актуальная. Если это все совпадает, и она при этом недорогая, тогда успех обеспечен», — уверен Чернецкий.
Дальше, по его словам, надо «любому профессиональному режиссеру над ней поработать в плане художественных приемов, подобрать на роли хороших актеров».
«Дальше — вторая составляющая успеха — дистрибьюция. Белорусское кино хотят видеть — это совершенно точно», — сказал глава Минкультуры, а также заметил: — Все больше и больше я вижу увеличение внимания к отечественному кинематографу в силу повышения его качества. Уверен, что пройдет небольшое количество времени, и наши кинематографисты нас будут удивлять все больше и больше. Знаю, что они могут, умеют и что самое главное — хотят".
