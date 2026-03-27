МО РФ: силы ПВО ликвидировали 52 БПЛА ВСУ над российскими регионами

Российские военнослужащие нейтрализовали 52 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.
В частности, беспилотники украинских войск ликвидировали в Брянской, Курской, Белгородской областях и Республике Крым.
Напомним, накануне вечером за два часа российские военные ликвидировали 36 украинских БПЛА.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.