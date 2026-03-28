Юбилей Большого театра. История длиной в 250 лет

В 1821 году императором Александром I был утвержден проект нового здания Петровского театра, подготовленный профессором Академии художеств Андреем Михайловым. Реализацией этого проекта (с некоторыми изменениями и с использованием фундамента Петровского театра) занялся русский архитектор Осип Бове. 18 января (6 января по старому стилю) 1825 года Большой Петровский (или Императорский московский) театр принял первых зрителей, в этот день исполнялся написанный специально по случаю пролог Михаила Дмитриева «Торжество муз» на музыку Александра Алябьева, Алексея Верстовского и Фридриха Шольца. Здание в стиле ампир было вторым по размерам в Европе после миланского Ла Скала, а по цельности пространственного построения и отделке внутренних помещений — одним из самых красивых зданий мира. Зал вмещал свыше 2 тыс. человек. В дальнейшем на сцене Большого Петровского театра давались оперные и музыкальные спектакли Императорского московского театра, в то время как драматические спектакли были перенесены на отдельную сцену в здании на Петровской (ныне Театральной) площади (ныне Государственный академический Малый театр России).