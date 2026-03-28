Юбилей Большого театра. История длиной в 250 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 марта 2026 года исполняется 250 лет со дня основания Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России.
ТАСС подготовил материал об истории Большого театра.
История основания.
Свою историю Большой театр ведет от частного театра московского прокурора князя Петра Урусова, который 28 марта (17 марта по старому стилю) 1776 года получил правительственную привилегию «на содержание в Москве постоянной труппы с обязательством построить театр, который мог бы служить украшением города и в котором можно было бы проводить оперные, балетные и драматические спектакли, а также маскарады». Именно эта дата считается днем рождения театра и моментом основания его труппы. В качестве антрепренера к работе был привлечен театральный предприниматель английского происхождения Майкл Медокс.
Первое время спектакли новой труппы шли в Знаменском Оперном доме, находившемся на территории усадьбы графа Романа Воронцова (ныне по адресу ул. Знаменка, д. 12/2). Однако в 1780 году деревянное здание театра сгорело. В том же году князь Урусов отказался от своей доли в антрепризе, единоличным содержателем которой остался Медокс.
Петровский театр.
10 января 1781 года (30 декабря 1780 года) на правом берегу реки Неглинки, на улице Петровской (ныне Петровка), состоялось открытие кирпичного здания театра Медокса, построенного по проекту архитектора Христиана Розберга. Трехъярусный зрительный зал нового театра, получившего название Петровский, вмещал 1 500 человек. Первой постановкой на его сцене был пролог «Странники» композитора Александра Аблесимова и пантомимический балет «Волшебная школа» режиссера Леопольда Парадиза на музыку Иосифа Старцера. В 1788 году к театру был пристроен маскарадный зал — «Ротунда».
В 1789 году Петровский театр был передан из частного владения в государственное. Однако позже его владельцем и управляющим поочередно становились Медокс и князь Михаил Волконский. В 1803 году труппа разделилась на оперную и драматическую. Несмотря на это, на протяжении более 20 лет она фактически представляла собой единое целое: работала одна дирекция, в спектаклях были заняты одни и те же исполнители и т. д. 3 ноября (22 октября) 1805 года в результате пожара здание, построенное по проекту Розберга, было полностью уничтожено.
После этого труппа театра продолжала выступать на различных городских площадках, с 1806 года перешла в ведение санкт-петербургской Дирекции императорских театров. К старой труппе Петровского театра причислили новых актеров, а для спектаклей был арендован дом Пашкова (на углу Большой Никитской и Моховой улиц). В 1808 году на Арбатской площади архитектором Карлом Росси для выступлений труппы было построено новое деревянное здание, однако и оно было уничтожено в московском пожаре 1812 года.
В 1821 году императором Александром I был утвержден проект нового здания Петровского театра, подготовленный профессором Академии художеств Андреем Михайловым. Реализацией этого проекта (с некоторыми изменениями и с использованием фундамента Петровского театра) занялся русский архитектор Осип Бове. 18 января (6 января по старому стилю) 1825 года Большой Петровский (или Императорский московский) театр принял первых зрителей, в этот день исполнялся написанный специально по случаю пролог Михаила Дмитриева «Торжество муз» на музыку Александра Алябьева, Алексея Верстовского и Фридриха Шольца. Здание в стиле ампир было вторым по размерам в Европе после миланского Ла Скала, а по цельности пространственного построения и отделке внутренних помещений — одним из самых красивых зданий мира. Зал вмещал свыше 2 тыс. человек. В дальнейшем на сцене Большого Петровского театра давались оперные и музыкальные спектакли Императорского московского театра, в то время как драматические спектакли были перенесены на отдельную сцену в здании на Петровской (ныне Театральной) площади (ныне Государственный академический Малый театр России).
Большой театр и его современное здание.
23 марта 1853 года в театре произошел очередной пожар, в результате от постройки остались обгоревшие каменные стены и колонны переднего фасада. Здание восстанавливалось по проекту архитектора Альберта Кавоса. При реконструкции была сохранена прежняя планировка и объем, однако изменились пропорции и увеличилась высота здания. Был полностью переработан архитектурный декор, улучшено освещение, расширены оптические и акустические возможности. С тех пор акустика Большого театра считается одной из лучших в мире. Для воссоздания безвозвратно погибшей в пожаре алебастровой группы Аполлона, украшавшей театр Бове, был приглашен русский архитектор Петр Клодт. Новая скульптурная группа была отлита им из металлического сплава и покрыта красной медью. Ее размер увеличился с 4 м до 6,5 м.
Реконструированное здание, за исключением небольших внутренних и внешних перестроек, сохранилось до наших дней. Театр, получивший название Императорского Большого, открылся 1 сентября (20 августа по старому стилю) 1856 года оперой итальянского композитора Винченцо Беллини «Пуритане». В этом статусе он просуществовал вплоть до Февральской революции 1917 года.
После революции.
После Октябрьской революции первый спектакль Большого театра был дан 21 ноября (8 ноября по старому стилю) 1917 года — это была опера «Аида» итальянского композитора Джузеппе Верди. В 1919 году театру присвоили звание академического. В первые годы советской власти сложился основной репертуар театра, включая первую постановку «Щелкунчика» Петра Чайковского.
В 1924—1959 годы в помещении бывшей Оперы С. И. Зимина на Большой Дмитровке (ныне Московский государственный академический театр оперетты) работал филиал Большого театра. В период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов часть коллектива Большого театра находилась в эвакуации в Куйбышеве (ныне Самара), часть давала спектакли в помещении филиала.
Начиная с 1950-х годов Большой театр регулярно давал гастроли за рубежом.
С 1992 года он носит название Государственный академический Большой театр России. В 1993 году в распоряжение театра перешло несколько соседних зданий. В их числе бывшая гостиница «Русь» (1895, архитектор Василий Загорский), которая была перестроена под административно-вспомогательный корпус ГАБТ.
На протяжении ХХ века ремонтно-восстановительные работы в театре проводились в 1921—1923, 1926, 1941, 1958, 1975 и 2005−2011 годах. Наиболее масштабной являлась последняя реконструкция: было полностью обновлено техническое оснащение исторического здания, восстановлена акустика. Стоимость работ, по данным Счетной палаты РФ, составила 35 403 млн рублей.
В Историческом здании ГАБТ также располагается Бетховенский зал (в 2012 году ему возвращено историческое название «Большое императорское фойе»). Он находится под вестибюлем театра и представляет собой многофункциональное концертное пространство со специальным механическим оборудованием.
Труппа театра и дирекция.
В оперной труппе театра в разное время выступали Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Антонина Нежданова, Сергей Лемешев, Галина Вишневская, Ирина Архипова, Тамара Синявская, Тамара Милашкина и другие. Балет на сцене Большого театра связан с именами танцовщиц Галины Улановой, Ольги Лепешинской, Майи Плисецкой, Нины Ананиашвили и других, постановщика Юрия Григоровича. Дирижерское искусство Большого представлено именами Николая Голованова, Евгения Светланова, Ария Пазовского, Геннадия Рождественского и других.
25 марта 2022 года президент России Владимир Путин предложил дирижеру Валерию Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров по примеру Дирекции императорских театров. 1 декабря 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении народного артиста РФ, худрука Мариинского театра Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. В феврале 2026 года Путин отметил, что объединение руководства московского Большого и петербургского Мариинского театров несло своей задачей углубить кооперацию и обмены между ведущими исполнительскими площадками.