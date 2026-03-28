Фигуристка Сакамото стала четырехкратной чемпионкой мира

ПРАГА, 27 марта. /ТАСС/. Японка Каори Сакамото стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию. Турнир проходит в Праге.
По итогам двух программ Сакамото набрала 238,28 балла. Второе место заняла ее соотечественница Монэ Тиба (228,47), третье — бельгийка Нина Пиндзарроне (215,20).
Сакамото 25 лет, она стала четырехкратной чемпионкой мира. Прежде фигуристка побеждала на мировом первенстве в 2022, 2023 и 2024 годах, в 2025 году японка стала серебряным призером турнира. На Олимпиаде в Пекине в 2022 году Сакамото завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях и бронзовую — в личном турнире, на Играх-2026 в Италии стала серебряным призером в личных и командных соревнованиях.
Ранее Сакамото заявляла, что хочет завершить карьеру после текущего сезона.
Чемпионат мира завершится 28 марта. Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от турниров в 2022 году из-за ситуации на Украине. Исключение было сделано перед Олимпийскими играми, до отбора на которые были допущены по одному атлету в одиночных соревнованиях среди мужчин и женщин.