AiF: штурмовики США в панике из-за инцидента с иранскими «рогатками»

Американские штурмовики пришли в смятение из-за удара из иранской «рогатки». Целью Тегерана стал А-10 Thunderbolt II. Спаренные пушки выпускают множество снарядов в область полета, часть из них могла задеть самолет. Так инцидент прокомментировал заслуженный военный летчик Владимир Попов в интервью «AiF».
Он пояснил, что «рогаткой» называют спаренные автоматические зенитные установки ЗУ-23−2. Летчик указал на эффективность такого маневра Ирана. Он пояснил, что А-10 Thunderbolt II летает на небольшой высоте и является уязвимым для систем ПВО.
«Асы США в панике от неожиданных маневров Ирана», — говорится в материале.
В марте Ирану впервые удалось сбить американский истребитель F-35. Судно совершило аварийную посадку на авиабазе на Ближнем Востоке. Самолет был вынужден приземлиться во время выполнения боевой миссии над Ираном.