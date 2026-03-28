Что можно, а что нельзя делать 28 марта 2026 года в Субботу Акафиста

28 марта 2026 года — это уникальный день, когда в календаре переплелись сразу несколько важных традиций. Это и великий церковный праздник — Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста), и особая Родительская суббота Великого поста, и народный Александров день (Лесное ухоженье). Чтобы провести этот день правильно, важно понимать, какие правила стоят на первом месте.
О чем говорит церковь: Суббота Акафиста.
В 2026 году Суббота Акафиста выпадает на 28 марта. Это единственный день в году, когда во время Великого поста в храмах читается Акафист (хвалебный гимн) Пресвятой Богородице. Праздник установлен в память о чудесном спасении Константинополя от врагов.
Главное, что можно и нужно делать:
Посетить службу. Самое важное — прийти на утреню с акафистом вечером 27 (!) марта. Это особая служба, которая бывает раз в году. Сходить на литургию 28 марта. Это хороший день для исповеди и причастия. Прочитать акафист дома. Если нет возможности побывать в храме, можно прочитать текст Великого Акафиста всей семьей. Заниматься делами милосердия. Праздник Богородицы — лучшее время для помощи ближним, примирения и добрых дел.
Чего нельзя делать в этот церковный праздник:
Пропускать службу без уважительной причины. Это один из важнейших дней поста, и пропуск ради бытовых дел лишает особой духовной радости. Ссориться и грубить. День требует особой тишины, кротости и мира. Предаваться унынию. Суббота Акафиста — праздничный день в посту, тоска и уныние противоречат его духу. Заниматься тяжелым физическим трудом, если это мешает молитве и посещению храма.
О чем говорит церковь: Родительская суббота.
В этот же день, 28 марта 2026 года, совершается поминовение усопших — это третья Родительская суббота Великого поста. Это накладывает особый отпечаток на праздник.
Что можно делать:
Молиться об упокоении. Посетить храм на заупокойную службу (панихиду), подать записки с именами усопших, поставить свечи. Посетить кладбище. Навести порядок на могилах — это выражение любви и заботы. Устроить тихий семейный ужин. Вспомнить добрые дела ушедших родственников.
Чего нельзя делать:
Устраивать шумные застолья и пировать. Поминовение должно быть духовным, а не превращаться в обильное застолье с алкоголем. Поминальная трапеза должна быть постной и скромной. Сквернословить, осуждать и желать зла. Негативные мысли оскверняют светлую память об усопших.
Народные традиции: Александров день и Лесное ухоженье.
В народном календаре 28 марта — это Александров день (или Никандров день), который также называли Лесным ухоженьем. В этот день крестьяне с особым почтением относились к лесу, который кормил их грибами, ягодами и дичью, а также следили за погодой.
Что можно делать согласно народным приметам:
Наводить порядок в доме и во дворе. Считалось, что так можно символически избавиться от зимней хандры и привлечь благополучие. Работать в саду. Если погода позволяет, можно рыхлить землю и даже сеять зелень (лук, укроп) — она вырастет особенно пышной. Приколоть булавку к одежде. Верили, что это защитит от сглаза и порчи. Наблюдать за птицами. По приметам, если чайки купаются — к ненастью, воробьи громко чирикают — к теплу, а прилет жаворонков сулит окончательное потепление.
Чего нельзя делать в Александров день:
Мыть голову. Суеверие гласило, что это может привести к разлуке с близким человеком. Перебирать старые вещи в шкафу. Это якобы могло привлечь финансовые потери или напомнить о себе старых врагов. Совершать крупные и необдуманные покупки. Считалось, что такие вещи быстро придут в негодность. Обижать животных. Нельзя отгонять собак или кошек (особенно черных). По поверьям, это может привести к потере друга или финансовой удачи. Выбрасывать волосы с расчески в мусор. Старики верили, что из-за этого можно облысеть. Ходить в лес одному. Начинался период «волчьих свадеб», и одинокий путник мог подвергнуться опасности.
28 марта 2026 года — это день сочетания строгой духовной радости (Похвала Богородицы) и тихой молитвы за усопших (Родительская суббота).
Ваш план на день может быть таким:
Начните день с молитвы о здравии и об упокоении близких. По возможности посетите храм: утром — литургия, после нее — панихида. Откажитесь от развлечений, ссор и тяжелой работы. День посвятите добрым делам, помощи семье и воспоминаниям о предках. Если поедете на кладбище, избегайте обильных возлияний, лучше уделите время уборке и тихой молитве. Вечером соберитесь за постным ужином в кругу семьи, вспоминая добрым словом тех, кого уже нет рядом.
Этот день дает уникальную возможность соединить благодарность Богородице за защиту с молитвой о покое наших усопших родных, сохраняя мир в душе и тишину в доме.
Что такое Суббота Акафиста.
В череде дней Великого поста есть одна удивительная суббота, которая выбивается из общего строгого ритма. Она словно луч света проникает сквозь темные своды покаяния и воздержания, напоминая о том, что даже в самом долгом пути есть место для передышки и особой радости. Эта суббота называется Субботой Акафиста, или Похвалой Пресвятой Богородицы. В 2026 году она приходится на 28 марта, и чтобы понять, почему этот день так важен для каждого православного христианина, нужно разобраться в том, что скрывается за этим торжественным названием, какую историю он хранит и почему богослужение этого дня происходит всего лишь раз в году.
Когда наступает Суббота Акафиста.
Суббота Акафиста не имеет фиксированной даты в календаре. Она относится к числу переходящих праздников, и ее наступление напрямую зависит от главного события христианского года — Пасхи Христовой. Чтобы понять, когда именно наступает этот день, нужно вспомнить структуру Великого поста. Весь пост длится сорок дней, а завершается он Страстной седмицей, которая ведет верующих к Светлому Христову Воскресению. На пятой седмице поста, которая уже приближается к своему завершению, наступает суббота, получившая особое наименование.
В 2026 году этот день выпадает на 28 марта. Однако важно понимать одну тонкость: само богослужение, которое дает название этому дню, начинается не в субботу утром, а накануне вечером. Это связано с древней церковной традицией, согласно которой литургический день начинается с вечернего богослужения. Поэтому самое главное событие — чтение Великого Акафиста — происходит вечером в пятницу, 27 марта. А в субботу утром совершается уже Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста, которая завершает этот праздничный цикл.
Такое смещение дат часто вызывает путаницу у тех, кто только начинает знакомиться с православным богослужебным уставом. Но если запомнить простое правило: праздничная служба с акафистом совершается накануне вечером, то путаницы не возникнет. И именно поэтому в народе и в церковных календарях сам день называют субботой, хотя главное богослужебное действие происходит в пятницу вечером.
История праздника: как чудесное спасение Константинополя породило Великий Акафист.
Чтобы понять глубину и смысл Субботы Акафиста, нужно обратиться к событиям, которые произошли много веков назад, в эпоху Византийской империи. Это был период, когда Константинополь — столица православного мира — неоднократно оказывался на грани уничтожения. Враги сходились со всех сторон, и спасение города казалось невозможным. Но каждый раз, когда надежда уже почти угасала, происходило чудо, которое верующие приписывали заступничеству Пресвятой Богородицы.
Особенно ярким и запоминающимся стало событие 626 года. В том году Константинополь подвергся одновременной атаке с двух сторон. С суши на город наступали авары, а с моря — персы. Казалось, что столица обречена. Жители города, понимая, что человеческими силами врага не остановить, собрались во Влахернском храме, где хранилась чудотворная икона Богородицы, и не расходились оттуда ни днем ни ночью. Патриарх Сергий с иконой Богоматери обходил городские стены, благословляя защитников и моля о помощи. И случилось невероятное: внезапно поднялась небывалая буря, которая разметала вражеский флот, а сухопутные войска, увидев это, обратились в бегство. Город был спасен.
Подобные чудеса повторялись еще дважды — в 672−678 годах, когда Константинополь осаждали арабы, и в 716 году, когда угроза нашествия возникла вновь. И каждый раз, когда опасность достигала своего пика, жители города обращались с молитвой к Богородице, и каждый раз получали чудесное избавление. В благодарность за эти чудеса и был установлен праздник Похвалы Пресвятой Богородицы. Произошло это в IX веке, но сам Великий Акафист был написан значительно раньше — предположительно в VI-VII веке. Автором этого удивительного гимна называют разных церковных писателей: среди возможных создателей акафиста упоминаются преподобный Роман Сладкопевец, диакон Георгий Писидийский и даже патриарх Сергий, тот самый, который с иконой обходил стены осажденного города.
Что такое Великий Акафист и почему он занимает особое место в богослужении.
Слово «акафист» в переводе с греческого означает «неседален», то есть гимн, который поется стоя. Это особая форма церковной поэзии, которая отличается своей торжественностью и стройностью композиции. Великий Акафист Богородице состоит из двадцати четырех гимнов, которые делятся на две равные части: двенадцать кондаков и двенадцать икосов. Такое число выбрано не случайно — оно соответствует количеству букв в греческом алфавите, и каждый новый гимн начинается с очередной буквы, образуя своеобразную алфавитную акростиху.
Особенность акафиста заключается в его архитектонике. Каждый икос завершается торжественным архангельским приветствием «Радуйся», которое восходит к евангельскому событию Благовещения, когда архангел Гавриил приветствовал Деву Марию вестью о том, что она станет Матерью Спасителя. А каждый кондак завершается ликующим возгласом «Аллилуйя», что в переводе означает «Хвалите Бога». Эти два возгласа, чередуясь между собой, создают удивительный ритм, который захватывает молящегося и поднимает его от земного к небесному.
Но самое важное, что нужно знать о Великом Акафисте, — это его уникальное место в богослужебном уставе Великого поста. На протяжении всего поста, за исключением праздничных дней, акафисты в храмах не читаются. Это время покаяния, сосредоточенности и сдержанности, когда торжественные хвалебные гимны уступают место покаянным песнопениям. И только один раз за весь пост устав делает исключение — в пятницу пятой седмицы, когда торжественно читается Великий Акафист Богородице. Именно поэтому это богослужение называют единственным в своем роде: оно дает верующим возможность уже на подступах к завершению поста услышать радостную хвалу и укрепиться в надежде на скорое наступление Пасхи.
Как проходит богослужение Субботы Акафиста.
Служба Субботы Акафиста — это одно из самых красивых и запоминающихся богослужений православного года. Она совершается вечером в пятницу и носит название утрени с чтением акафиста. Храм в этот вечер преображается: зажигаются все светильники, в центре храма устанавливается аналой с иконой Богородицы, духовенство облачается в праздничные одежды. Само чтение акафиста происходит особым образом: акафист разделяется на четыре части, которые называются статиями. Между этими частями поются седальны и читаются другие молитвословия, создающие торжественное обрамление для главного гимна.
Когда начинается чтение акафиста, весь храм замирает в ожидании. Первый кондак «Взбранной Воеводе победительная» — тот самый, который знаком каждому православному человеку, — возглашается торжественно, и хор подхватывает его, создавая ощущение, что время останавливается. Дальнейшее чтение чередуется между священником и хором, и постепенно молящиеся вовлекаются в эту удивительную стихию хвалы. Каждое «Радуйся» звучит как новый гвоздь, который вбивается в небесную лестницу, соединяющую землю с небом. А каждое «Аллилуйя» становится не просто возгласом, а исповеданием веры в то, что Богородица действительно является Заступницей рода христианского.
Наутро в субботу совершается Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста. Это уже более привычное богослужение, но оно также имеет свои особенности в этот день. Поскольку суббота приходится на период Великого поста, литургия совершается с определенными ограничениями, но праздничный характер дня все равно ощущается. Это хорошее время для исповеди и причастия, особенно если учесть, что впереди уже совсем близко Лазарева суббота и Вербное воскресенье, которые открывают последнюю и самую важную неделю перед Пасхой — Страстную седмицу.
Смысл и духовное значение праздника.
Суббота Акафиста — это не просто историческое воспоминание о чудесных событиях, произошедших много веков назад в Константинополе. Это прежде всего напоминание о том, что Богородица продолжает оставаться Заступницей и Ходатаицей за всех, кто обращается к Ней с верой и надеждой. Праздник установлен в благодарность за чудесное спасение, но каждый верующий может в этот день принести свою благодарность за те невидимые чудеса, которые происходят в его собственной жизни.
Великий пост — это время особого духовного труда, когда человек старается очистить свою душу от страстей и греховных привычек. К пятой седмице поста силы часто иссякают, первоначальный порыв угасает, а до Пасхи еще далеко. И вот именно в этот момент Церковь предлагает верующим остановиться, перевести дух и вспомнить о том, что они не одни на этом пути. Богородица, Которая Сама прошла через многие скорби и испытания, готова поддержать каждого, кто обращается к Ней с молитвой.
Поэтому Суббота Акафиста — это не столько праздник в обычном понимании этого слова, сколько точка опоры, которую Церковь дает верующим на самом трудном отрезке поста. Она напоминает о том, что даже в самые тяжелые моменты жизни, когда кажется, что враги со всех сторон и помощи ждать неоткуда, есть Тот, Кто слышит и приходит на помощь. Именно этот опыт — опыт доверия и надежды — передается через акафист каждому, кто приходит на это богослужение.
Что можно и что нельзя делать в этот день.
Поскольку Суббота Акафиста — это день постный, но при этом праздничный, к нему предъявляются особые требования. В этот день не отменяется пост, но разрешаются некоторые послабления по сравнению с обычными постными днями. Однако гораздо важнее не гастрономические вопросы, а внутреннее состояние человека, приходящего на праздник.
Главное, что нужно сделать в этот день — это постараться прийти на вечернюю службу в пятницу, чтобы услышать Великий Акафист. Если нет возможности присутствовать в храме, можно прочитать акафист дома, лучше всего всей семьей, стоя, как того требует традиция. Текст Великого Акафиста доступен в любом православном молитвослове, и его чтение даже в домашних условиях приносит большую духовную пользу.
Также важно помнить, что этот день — не время для ссор, конфликтов и грубости. Праздник Богородицы требует особой тишины, кротости и мира в душе. Даже если возникают сложные ситуации, лучше отложить выяснение отношений на другой день и постараться провести этот день в мире с собой и с окружающими. Суббота Акафиста — это день радости, и уныние, тоска или раздражительность противоречат самому духу праздника.
Что касается физического труда, то строгих запретов на работу в этот день нет. Однако, если есть возможность, лучше отложить тяжелые физические работы и посвятить время молитве, чтению духовной литературы или добрым делам. Праздник Богородицы — это хороший повод заняться делами милосердия: навестить одинокого человека, помочь нуждающимся, примириться с теми, с кем давно в разладе.
О чем молятся в Субботу Акафиста.
Молитва в этот день может быть разной, но есть несколько тем, которые особенно созвучны смыслу праздника. Прежде всего, это молитва о защите от врагов и бедствий. Именно за это был установлен праздник — за чудесное спасение Константинополя, и в этот день естественно обращаться к Богородице с просьбой о защите своей страны, своего города, своей семьи.
Также в этот день принято молиться о здоровье и исцелении. Богородичные иконы на протяжении веков прославились множеством чудесных исцелений, и Суббота Акафиста — хорошее время для того, чтобы с верой обратиться к Царице Небесной с просьбой о помощи в болезнях, как душевных, так и телесных.
Особое место занимает молитва о детях и семье. Богородица — прежде всего Мать, и к Ней особенно естественно обращаться матерям с молитвой о своих детях. О защите, о здравии, о правильном выборе жизненного пути — все эти прошения уместны в этот день.
Наконец, Суббота Акафиста — это время для молитвы о духовной поддержке в пост. Пятая седмица — трудное время, силы часто на исходе, и молитва Богородице о помощи в прохождении оставшегося пути до Пасхи становится особенно необходимой.
Суббота Акафиста — это удивительный день, который занимает совершенно особое место в годовом богослужебном круге. Он напоминает нам о том, что даже в самые строгие и трудные времена есть место для радости и торжества. Он учит нас тому, что надежда никогда не должна угасать, потому что есть Тот, Кто слышит наши молитвы и приходит на помощь в самый нужный момент. И он дает нам возможность, стоя посреди Великого поста, услышать ту самую радостную весть, которая когда-то была возвещена архангелом Деве Марии, и которая продолжает звучать в веках для каждого, кто открывает свое сердце навстречу Богу.
Эксклюзивы, смешные видео и только достоверная информация — подписывайтесь на «МК» в MAX.