Что можно, а что нельзя делать 28 марта 2026 года в Субботу Акафиста

Суббота Акафиста — это удивительный день, который занимает совершенно особое место в годовом богослужебном круге. Он напоминает нам о том, что даже в самые строгие и трудные времена есть место для радости и торжества. Он учит нас тому, что надежда никогда не должна угасать, потому что есть Тот, Кто слышит наши молитвы и приходит на помощь в самый нужный момент. И он дает нам возможность, стоя посреди Великого поста, услышать ту самую радостную весть, которая когда-то была возвещена архангелом Деве Марии, и которая продолжает звучать в веках для каждого, кто открывает свое сердце навстречу Богу.