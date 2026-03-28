МВД предупредило, что все попытки проведения несогласованных акций пресекут

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. МВД России предупредило, что организаторы и участники несанкционированных акций будут задержаны и привлечены к административной или уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.
«Участие в несогласованных акциях и вовлечение в них иных лиц (в том числе несовершеннолетних) влекут административную и уголовную ответственность. Все попытки проведения подобных мероприятий будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники задержаны», — сказали в пресс-центре.
В МВД добавили, что распространение материалов, содержащих призывы к противоправному поведению либо недостоверные сведения о деятельности органов власти, а также любые формы содействия их тиражированию могут быть квалифицированы как действия, направленные на дестабилизацию общественной обстановки. «МВД России призывает граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций», — призвали в ведомстве.
Там также обратились с просьбой предостеречь от необдуманных поступков детей, родственников и знакомых. «Родители (законные представители) несовершеннолетних обязаны осуществлять контроль за поведением детей в цифровой среде. В случае совершения несовершеннолетними противоправных деяний, связанных с участием в несогласованных акциях, родители могут быть привлечены к административной ответственности», — подчеркнули в МВД.
В сети распространяются ролики с призывами к россиянам выйти на митинги против блокировок в интернете, в том числе 28 и 29 марта. Также публичные акции против интернет-блокировок в разных городах России пытались согласовать партии «Яблоко» и КПРФ, но в большинстве случаев местные власти ответили на их заявки отказом.