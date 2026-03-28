Мариинка посвятит гала-концерт памяти премьера труппы Владимира Шклярова

Вечер откроется первым актом балета «Ромео и Джульетта».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Мариинский театр посвятит гала-концерт балета «Душой исполненный полет» памяти премьера труппы заслуженного артиста России Владимира Шклярова (1985−2024). Вечер пройдет на исторической сцене, сообщила пресс-служба театра.

«В программе трехчастного гала-концерта образцы золотого фонда балетного искусства, где в своих коронных партиях блистал Владимир. Главные партии исполнят ведущие танцовщики труппы и будущие балетные звезды. Дирижер — Арсений Шупляков», — рассказали в пресс-службе.

Вечер откроется первым актом балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Главные партии исполнят Мария Ширинкина и Минчхоль Чон. Во втором отделении будет представлен «Свадебный» акт «Дон Кихота» Людвига Минкуса. В главных партиях — Рената Шакирова и Алексей Ороховски. Завершит вечер «Шехеразада» на музыку Николая Римского-Корсакова при участии Виктории Терешкиной и Кимина Кима.

Владимир Шкляров обладал редким даром классического танцовщика и исполнителя современной хореографии, оставил о себе благодарную память ценителей балета. Он погиб в ночь на 16 ноября 2024 года в Петербурге на 40-м году жизни. Часть средств от концерта пойдет на создание и установку памятника артисту на Смоленском кладбище.