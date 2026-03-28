Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему в день Кирилла, 31 марта, нельзя брать деньги в долг

В народном календаре 31 марта — день Кирилла. Эту дату также прозвали Кирилл — полозья дери.

В последний день марта верующие вспоминают святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в IV веке. Когда он достиг совершеннолетия, то принял монашество, а затем возглавил Иерусалимскую кафедру. Кирилл заботился о жителях города. Например, когда наступил голод, святитель продал все свое имущество, чтобы купить бедным пшеницу и хлеб.

Согласно поверью, в этот день нельзя брать деньги в долг. В противном случае можно попасть в финансовую яму. Кроме того, лучше не совершать необдуманные поступки, так как это тоже может привести к неприятностям в финансовом плане. Также в день Кирилла лучше не ходить ни к кому в гости и самому их не принимать.

Приметы погоды:

Если кружится мошкара, то летом стоит ожидать хороший урожай грибов.

Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет прохладным.

31 марта лебеди прилетели — скоро летняя погода придет.

Именины отмечают: Анин, Трофим, Дмитрий, Наталия, Евкарпий, Кирилл.