Народный календарь. Почему в день Кирилла, 31 марта, нельзя брать деньги в долг

В народном календаре 31 марта — день Кирилла. Эту дату также прозвали Кирилл — полозья дери.
В последний день марта верующие вспоминают святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в IV веке. Когда он достиг совершеннолетия, то принял монашество, а затем возглавил Иерусалимскую кафедру. Кирилл заботился о жителях города. Например, когда наступил голод, святитель продал все свое имущество, чтобы купить бедным пшеницу и хлеб.
Согласно поверью, в этот день нельзя брать деньги в долг. В противном случае можно попасть в финансовую яму. Кроме того, лучше не совершать необдуманные поступки, так как это тоже может привести к неприятностям в финансовом плане. Также в день Кирилла лучше не ходить ни к кому в гости и самому их не принимать.
Приметы погоды:
Если кружится мошкара, то летом стоит ожидать хороший урожай грибов.
Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет прохладным.
31 марта лебеди прилетели — скоро летняя погода придет.
Именины отмечают: Анин, Трофим, Дмитрий, Наталия, Евкарпий, Кирилл.