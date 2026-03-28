Глава Минобороны Эстонии Певкур рассказал, почему не был сбит украинский БПЛА

Эстония не стала сбивать беспилотник, который вторгся в ее воздушное пространство, чтобы не допустить начала конфликта с Россией. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил глава эстонского Министерства обороны Ханно Певкур.
По его словам, БПЛА влетел в страну со стороны Российской Федерации.
— У нас нет желания дать повод РФ, чтобы она могла сказать, что Эстония начала войну с ней, — сказал он в интервью изданию Postimees, говоря про ситуацию с дроном.
При этом ранее полиция Эстонии сообщала, что беспилотник был украинский, он сбился с курса. В ночь на среду, 25 марта, он врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, которая расположена недалеко от Нарвы у границы с Россией, передает РИА Новости.
В ночь на 23 марта еще один БПЛА взорвался в Литве. По словам местных жителей, сначала в небе был слышен громкий звук, за которым последовал взрыв. Причем армейские радары не зафиксировали ничего подозрительного. Предположительно, это было связано с низкой, до 300 метров, высотой полета объекта. Министерство обороны Литвы по итогам расследования сообщило, что объектом оказался дрон ВСУ.