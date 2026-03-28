Уиткофф: США хотят провести встречу с представителями Ирана на этой неделе

США накануне передали Ирану план урегулирования через посредников. Он включал ограничения по ядерной и ракетной программам, а также вопросы безопасности в Ормузском проливе. В ответ Тегеран выдвинул собственный пакет требований, в том числе закрытие американских баз в регионе, отмена санкций, прекращение ударов и выплата репараций. В Вашингтоне такие условия назвали нереалистичными и пообещали Тегерану «устроить ад».