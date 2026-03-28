Уиткофф: США хотят провести встречу с представителями Ирана на этой неделе

Вашингтон рассчитывает на новый раунд переговоров с Тегераном.

Источник: Комсомольская правда

США рассчитывают на проведение следующего раунда переговоров с Ираном в ближайшее время. Предполагается, что встреча состоится уже на этой неделе, информировал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Мы думаем, что на этой неделе состоятся встречи. Мы, безусловно, надеемся на это», — сказал Уиткофф во время форума в Майами, когда речь зашла о переговорах с Ираном.

Напомним, представители властей США и Ирана провели непрямые переговоры об урегулировании конфликта при посредничестве Пакистана.

США накануне передали Ирану план урегулирования через посредников. Он включал ограничения по ядерной и ракетной программам, а также вопросы безопасности в Ормузском проливе. В ответ Тегеран выдвинул собственный пакет требований, в том числе закрытие американских баз в регионе, отмена санкций, прекращение ударов и выплата репараций. В Вашингтоне такие условия назвали нереалистичными и пообещали Тегерану «устроить ад».

Почему секретный брифинг администрации США по Ирану, прошедший 25 марта, вызвал негодование у его участников, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше