«Мощный символ российской культуры». Высказывания о Большом театре

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 марта 2026 года исполняется 250 лет со дня основания Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России.
ТАСС подготовил подборку высказываний деятелей культуры и политиков об этом театре.
Президент РФ Владимир Путин.
«В мире не так много театров, чья история исчисляется веками. И которые веками достойно держат марку “главной сцены” страны. Большой театр для России — больше, чем театр. Это символ российской культуры. Это эталон самого высокого стиля и безупречного вкуса» (в выступлении на торжественном вечере, посвященном 225-летию ГАБТ, 28 марта 2001 года).
«Большой и Мариинка — это два мощных символа России, без всякого преувеличения, это наша гордость, воплощение великой русской культуры и мировые центры музыкального искусства» (на заседании попечительских советов Большого и Мариинского государственных академических театров 13 мая 2025 года).
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, президент РФ в 2008—2012 годах Дмитрий Медведев.
«Вы знаете, наша страна, конечно, очень большая, но в то же время количество объединяющих всех символов, национальных сокровищ, того, что называется национальными брендами, очень ограничено, и Большой — это как раз и есть один из наших самых великих национальных брендов» (в своем выступлении на церемонии открытия ГАБТ после реконструкции 28 октября 2011 года).
Ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе.
«Большой театр всегда был, есть и будет главным театром нашей страны и одним из самых главных театров в мире. Его репертуар должны прежде всего составлять классические масштабные спектакли со всеми нюансами, атрибутами и машинерией. Если это балет-феерия, значит должны быть полеты, фонтаны, преобразования. Если это драмбалет, значит должно быть огромное количество людей и так далее. В мире не так много театров, которые могут себе это позволить. Любой большой театр — Ла Скала, Мариинский, Большой, Парижская опера — это как огромный океанский лайнер, его невозможно остановить в одну секунду. Даже когда что-то в нем меняется, некоторое время он еще идет по инерции. Никто не отменял того, что каждый день люди выходят на сцену, этот процесс невозможно остановить. Нельзя в одну секунду заменить все коллективы. Ведь наш лайнер идет на огромной скорости» (в интервью ТАСС 17 ноября 2024 года).
Прима-балерина Государственного академического Большого театра России, народная артистка РФ Светлана Захарова.
«Я никогда не забуду свой первый выход на сцену Большого театра. Его масштаб, красота, величие и та особая энергетика, которая чувствуется только здесь, поразили меня. Я ощутила волнение, граничащее с трепетом, но именно оно подарило мне то самое особенное чувство вдохновения и полета, которое я запомнила навсегда. Сегодня я с уверенностью говорю: Большой театр — это мой дом, моя счастливая сцена» (в беседе с ТАСС 26 марта 2026 года).
Художественный руководитель балетной труппы театра в 2011—2016 годах, народный артист России Сергей Филин.
«Большой театр остается ведущим театром мира, это театр, в который приходят, на мой взгляд, одни из самых талантливых людей — это касается и оперы, и балета, это и сценографы, и художники-декораторы. Поэтому Большой театр по-прежнему становится тем, кто формирует и создает историю, а самое главное достижение театра — это люди» (в беседе с ТАСС 23 марта 2026 года).
Народная артистка СССР Тамара Синявская.
«Я не работала в Большом театре, я жила и живу в нем до сих пор. И в мечтах остаюсь в ауре тех людей, которые меня окружали. От них я получала жизненную энергию, ум, талант, которыми их Господь наделил» (в интервью газете «Известия» 6 июля 2023 года).
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
«Мое знакомство с театром началось еще в школьные годы с балета “Щелкунчик”. Находясь в зале, я завороженно смотрела на сцену, и именно в тот момент в моем сердце зародилась любовь к балету. С тех пор Большой театр стал для меня символом постоянства и обновления одновременно. Он встречал и провожал эпохи, сохраняя в памяти все: аплодисменты Пушкина, дирижерскую страсть Чайковского, невесомость движений Плисецкой. Это место хранит память о прошлом, но не живет в нем. Большой актуален во все времена» (газета «Коммерсантъ» 9 сентября 2025 года).
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, министр культуры РФ в 2000—2004 годах Михаил Швыдкой.
«У Большого театра всегда была непростая творческая миссия. Прежде всего во взаимоотношении с русской культурной традицией, которая именно на этой сцене обретала наиболее полное и законченное воплощение. Но уже в начале ХХ столетия и особенно после Октября 1917 года сцена Большого была местом самых разных и весьма смелых экспериментов как в опере, так и в балете. И во второй половине прошлого века оперные и балетные новации, которые во многом связаны с именами Б. А. Покровского и Ю. Н. Григоровича, равно как и великих дирижеров Е. Ф. Светланова и Г. Н. Рождественского, осуществлялись вовсе не в филиале Большого, а на основной сцене. Сегодня часто говорят о том, что эксперимент должен остаться на новой сцене театра, а исторические подмостки требуют только классических постановок, отобранных временем. Но это слишком примитивный подход к искусству вообще и к искусству Большого в частности» (авторская статья в «Российской газете» 22 ноября 2011 года).