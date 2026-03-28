Календарь на 28 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

По народному календарю сегодня отмечали Александров день, или Лесное ухоженье. Лес на Руси почитали особо — он давал древесину для строительства, дрова для тепла, ягоды, грибы и дичь для пропитания. В этот день «кормильца» благодарили за щедрость и просили у него благоволения. Крестьяне обходили лесные угодья, присматриваясь к пробуждению природы. Считалось, что если в этот день береза дала много сока, лето будет дождливым, а если сока мало — сухим и жарким.