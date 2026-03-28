Фигуристка Синицина рассказала о своем состоянии после пореза ноги на шоу

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Состояние фигуристки Виктории Синициной, которая порезала ногу на шоу Татьяны Навки, находится в норме, врачи наложили спортсменке швы. Об этом Синицина рассказала в своем Telegram-канале.
Ранее ТАСС сообщал, что Синицина получила порез коньком от своего партнера Никиты Кацалапова во время выступления на шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет».
«Всем привет, у меня все в порядке, — сказала Синицина. — Ногу зашили, все хорошо, буду выздоравливать. Спасибо за вашу поддержку, за ваши переживания. Скоро поеду домой».
Синициной 30 лет, она выступает в дуэте с Кацалаповым с 2014 года. Фигуристы являются серебряными призерами Олимпиады в танцах на льду и бронзовыми — в командном турнире.