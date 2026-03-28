Премьера ледового шоу «Олимпийские чемпионы. XX лет» прошла в Москве

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Премьера ледового шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет», посвященного российским фигуристам — триумфаторам Игр-2006 в итальянском Турине, состоялась вечером пятницы в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Праздничное мероприятие проходило под девизом «Когда русская школа выходит на лед, мир замирает в восхищении». По словам организаторов шоу, проект «Олимпийские чемпионы. XX лет» объединяет поколения: от тех, кто переживал триумф Турина в прямом эфире, до тех, кто сегодня открывает для себя мир большого спорта.
На ОИ-2006 российские фигуристы заняли первое место в неофициальном командном зачете, завоевав три золотые награды из четырех возможных. Олимпийскими чемпионами тогда стали Татьяна Навка и Роман Костомаров в танцах на льду, Евгений Плющенко в мужском одиночном катании и Татьяна Тотьмянина с Максимом Марининым в парах.
В пятницу на одном льду встретились чемпионы разных эпох, которым удалось стереть для многочисленных зрителей границы времени и превратить арену в пространство живой памяти, эмоций и вдохновения. «Истории чемпионов мотивируют молодых спортсменов. Вспоминая триумфы прошлого, мы черпаем энергию для покорения новых вершин. Олимпийские победы России — наша общая гордость, и у нас впереди еще много радостных моментов по случаю побед», — считают организаторы проекта.
В ледовом шоу «Олимпийские чемпионы. XX лет» приняли участие победители Игр-2006 Татьяна Навка, Роман Костомаров, Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Зрители тепло приветствовали выступления обладателей золотых олимпийских медалей Алексея Ягудина, Анны Щербаковой, Аделины Сотниковой, Никиты Кацалапова, Татьяны Волосожар и Максима Транькова, призеров Игр Виктории Синициной, Евгении Тарасовой, Владимира Морозова, Марка Кондратюка, Оксаны Домниной, Максима Шабалина, а также не менее искусных фигуристов Камилы Валиевой, Петра Чернышева и Петра Гуменника.
Навка волновалась, Костомаров делал.
«Мы волновались, — призналась после проката Навка. — Естественно, я волновалась за Романа, и он волновался. Но я ему сказала: “Рома, мы сейчас все сделаем, как на Олимпиаде”. И он вышел и все сделал».
«Такое счастье, что мы сегодня здесь выступаем и вспоминаем ту Олимпиаду. Великое счастье собрать здесь, на этой арене, огромное количество этих величайших спортсменов мирового уровня. Ни в одной стране мира не было столько олимпийских чемпионов за 20 лет», — подчеркнула организатор шоу.
Сам Костомаров, перенесший два года назад несколько тяжелейших операций, признался, что ему было непросто кататься на протезах. «Мне кататься легче, чем стоять. Но это одно удовольствие выходить, когда так принимают. Здесь собрались настоящие чемпионы последних 20 лет. Это так круто. Мы будем надеяться, что и дальше так будет», — сказал он.
«Я вспомнил сегодня Олимпиаду. Вспомнили 2006 год, как это было классно, как это было волнительно, тяжело. И я хочу сказать огромное спасибо Татьяне Навке. Собрать нас всех — это очень здорово», — добавил Плющенко, выигрывавший золотые олимпийские медали в 2006 и 2014 годах.
Шоу «Олимпийские чемпионы. XX лет» будет проходить на «Навка Арене» с 27 по 29 марта.