Весенняя аномалия. Почему сезонный рост цен на бензин начался раньше времени и когда он закончится

Нынешний рост необычен по срокам: как правило, биржевые котировки и розничные цены на бензин начинают разгоняться ближе к лету. Сейчас же АИ-92 с начала марта подорожал на Петербургской товарно-сырьевой бирже сразу на 10% — до 66 тыс. рублей за тонну, АИ-95 — на 13%, до 70,4 тыс. рублей. На АЗС это уже отражается. По данным Росстата, за неделю 17−23 марта розничные цены выросли на 0,36% — это вдвое быстрее, чем неделей ранее.