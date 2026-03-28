Хуситы выразили готовность воевать на стороне Ирана в конфликте с США и Израилем

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) вступит в конфликт на стороне Ирана, если другие государства присоединятся к Соединенным Штатам и Израилю в атаках против Тегерана и его сторонников. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил представитель хуситов Яхья Сариа.

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) вступит в конфликт на стороне Ирана, если другие государства присоединятся к Соединенным Штатам и Израилю в атаках против Тегерана и его сторонников. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил представитель хуситов Яхья Сариа.

— Мы готовы к прямому военному участию, если другие альянсы присоединятся к США и Израилю против Ирана и оси сопротивления, а также если атаки на Тегеран усилятся, — сообщил он в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, в Йемене ожидают «немедленного ответа со стороны Штатов и Израиля на международные дипломатические усилия по прекращению агрессии против Ирана и оси сопротивления».

Хуситы могут перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив в поддержку Ирана. Об этом 15 марта сообщил один из представителей вооруженных сил Абед ас-Саур.

Он добавил, что в качестве еще одной меры они рассматривают полное закрытие этого пролива для любых судов, идущих в порты Израиля.

