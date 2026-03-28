Российские синхронистки стали первыми на этапе Кубка мира в группах

ПАРИЖ, 28 марта. /ТАСС/. Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе групп на втором этапе Кубка мира в Париже.
В составе российской команды выступили Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Россиянки набрали 260,6329 балла.
Ранее в пятницу Дорошко и Минаева одержали победу в технической программе дуэтов. Судьи оценили их выступление в 299,8376 балла.
Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 29 марта.
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.Читать дальше