Российские синхронистки стали первыми на этапе Кубка мира в группах

Спортсменки на турнире в Париже одержали победу в произвольной программе.

ПАРИЖ, 28 марта. /ТАСС/. Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе групп на втором этапе Кубка мира в Париже.

В составе российской команды выступили Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Россиянки набрали 260,6329 балла.

Ранее в пятницу Дорошко и Минаева одержали победу в технической программе дуэтов. Судьи оценили их выступление в 299,8376 балла.

Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 29 марта.

Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше