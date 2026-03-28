Миршаймер: операция США по «быстрой победе» над Ираном провалилась

Соединённые Штаты и Израиль рассчитывали на быструю операцию против Ирана, но их план провалился, заявил профессор из США Джон Миршаймер.

Источник: Аргументы и факты

Он уточнил, что американская сторона и Израиль пытались использовать стратегию «шока и трепета».

Он уточнил, что американская сторона и Израиль пытались использовать стратегию «шока и трепета».

«Запад, Соединённые Штаты и Израиль начали эту операцию, полагая, что смогут использовать стратегию “шока и трепета”», — сказал Миршаймер.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

Профессор Чикагского университета отметил, что эта стратегия была обречена на провал с самого начала.

«Мы попали в затяжной конфликт. Я думаю, многие не до конца осознают это, но в затяжной борьбе почти все козыри в руках иранцев», — заявил он.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным Huffpost, военнослужащие армии Соединённых Штатов разочарованы нападением на Иран, они рассказали, что «не хотят умирать за Израиль».

