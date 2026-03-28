Медики рассказали, кого чаще кусают клещи

Клещи предпочитают наиболее горячие участки человеческой кожи — например, подмышечные впадины. Помимо химических и температурных сигналов хорошо воспринимают и механические. Например, способны улавливать вибрации почвы, возникающие при движении человека или животного в траве. Наиболее привлекательная добыча для этих членистоногих — мужчины с высоким уровнем тестостерона (у них больше пота), беременные женщины (у них выше температура тела) и дети (их проще атаковать из-за низкого роста). А вот пожилые интересуют лесных кровососов куда меньше. У них замедлен обмен веществ и снижено потоотделение.