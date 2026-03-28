Медики рассказали, кого чаще кусают клещи

Роспотребнадзор Приморья рассказал, как защититься клещей, и что делать, если паразит всё же присосался. Сезон клещей официально стартовал — паразиты уже проснулись. Специалисты предупреждают: без профилактики риск заражения опасными инфекциями остаётся высоким.
Природный очаг
По данным медиков, в среднем период активности клещей в Приморье достигает 216 дней. Это значительно превышает показатели многих других субъектов страны. Несмотря на это, в 2025 году число обращений в медицинские учреждения по поводу укусов оказалось немного ниже средних многолетних значений — снижение составило 2,7%.
Тем не мерее, полностью избежать заболеваемости не удалось. За прошлый год инфекции, передающиеся клещами, были выявлены у 228 человек. Территория региона остаётся природным очагом заболеваний. Среди них зарегистрированы случаи клещевого вирусного энцефалита, болезни Лайма и риккетсиоза. Медики подчёркивают: даже при относительно стабильной статистике риск заражения остаётся серьёзным, особенно в период активного отдыха на природе.
Меры защиты
Роспотребнадзор опубликовал памятку с рекомендациями по профилактике клещевого вирусного энцефалита. В ней специалисты подробно объяснили, как можно заразиться этой опасной болезнью и какие меры защиты необходимо принимать во время прогулок на природе.
Чаще всего клещи присасываются во время прогулок в лесах или даже в городских скверах, ещё одна зона риска — это садово-огородные участки.
Однако пострадать можно, и не выходя из дома: известны случаи, когда паразитов приносили с цветами. Кроме того, клещей могут принести с прогулки домашние животные.
Клещи предпочитают наиболее горячие участки человеческой кожи — например, подмышечные впадины. Помимо химических и температурных сигналов хорошо воспринимают и механические. Например, способны улавливать вибрации почвы, возникающие при движении человека или животного в траве. Наиболее привлекательная добыча для этих членистоногих — мужчины с высоким уровнем тестостерона (у них больше пота), беременные женщины (у них выше температура тела) и дети (их проще атаковать из-за низкого роста). А вот пожилые интересуют лесных кровососов куда меньше. У них замедлен обмен веществ и снижено потоотделение.
Для надёжной защиты в лесу следует правильно одеваться: голову и шею нужно закрывать головным убором, лучше капюшоном, а рукава должны быть длинными. Используйте светлую одежду и заправляйте брюки в носки и сапоги. Перед выходом обработайте одежду и кожу отпугивающими средствами, ознакомившись с инструкцией.
Будьте внимательными во время и после прогулки. Нельзя садиться или ложиться на траву, а также заносить в дом свежесобранные растения. Тщательно осмотрите одежду, тело и домашних животных. Проверьте все места, где могут спрятаться клещи, включая после контакта с цветами. Не забывайте также осматривать домашних питомцев после каждой прогулки.
Избегать повреждения
Особое внимание специалисты уделяют мерам профилактики. В случае укуса клеща важно как можно быстрее удалить его, желательно в медицинском учреждении. Если такой возможности нет, необходимо действовать осторожно: извлекать паразита пинцетом или специальным устройством, избегая повреждения его тела. После удаления место укуса следует обработать антисептиком, а руки тщательно вымыть.
Удалённого клеща рекомендуется сохранить и как можно скорее доставить в лабораторию для исследования на наличие возбудителей инфекций. Адреса лабораторий можно узнать на сайте регионального Роспотребнадзора.
Через три недели после укуса врачи советуют пройти дополнительное обследование крови на антитела. Это позволяет своевременно выявить возможное заражение и начать лечение.
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о симптомах клещевого энцефалита. Он может развиться после присасывания заражённого клеща.
Болезнь начинается остро и сопровождается высокой температурой до 38−39 градусов. У пациентов наблюдаются сильная головная боль, тошнота, рвота и мышечные боли. Беспокойство вызывают и другие признаки, такие как озноб, слабость и подъем температуры. При появлении симптомов важно не медлить с обращением к специалисту.
Единственный метод
Наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита остаётся вакцинация. В 2025 году прививки получили более 92 тысяч жителей края. Иммунизация проводится по установленной схеме и требует соблюдения сроков: завершить курс необходимо не позднее чем за две недели до посещения потенциально опасных территорий. Для тех, кто не успел привиться заранее, предусмотрены ускоренные схемы вакцинации.
Помимо индивидуальной защиты, в регионе продолжаются масштабные противоэпидемические мероприятия. В местах массового отдыха проводится акарицидная обработка территорий и борьба с переносчиками инфекции. В прошлом году такие работы охватили более 1,4 тысячи объектов общей площадью свыше 2,5 тысячи гектаров.
Специалисты напоминают: соблюдение простых правил безопасности и своевременная вакцинация способны существенно снизить риск заражения и сохранить здоровье в период активности клещей.