Летевший из Стамбула во Внуково самолет приземлился в Домодедове

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Самолет «Турецких авиалиний», летевший из Стамбула в московский аэропорт Внуково, приземлился в другом столичном аэропорту — Домодедово из-за действовавших временных ограничений. Об этом ТАСС сообщили во Внукове.
«Борт из Стамбула перенаправили на посадку в Домодедово как на запасной аэродром», — сказал собеседник агентства в справочной службе аэропорта. Он отметил, что самолет приземлился.
В аэропорту Домодедово ТАСС подтвердили факт прибытия борта, изначально следовавшего во Внуково.
Ранее Росавиация сообщала, что в аэропорту Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Около 23:45 мск ограничения сняли.