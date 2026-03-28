Летевший из Стамбула во Внуково самолет приземлился в Домодедове

Причиной стали действовавшие в аэропорту временные ограничения.

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Самолет «Турецких авиалиний», летевший из Стамбула в московский аэропорт Внуково, приземлился в другом столичном аэропорту — Домодедово из-за действовавших временных ограничений. Об этом ТАСС сообщили во Внукове.

«Борт из Стамбула перенаправили на посадку в Домодедово как на запасной аэродром», — сказал собеседник агентства в справочной службе аэропорта. Он отметил, что самолет приземлился.

В аэропорту Домодедово ТАСС подтвердили факт прибытия борта, изначально следовавшего во Внуково.

Ранее Росавиация сообщала, что в аэропорту Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Около 23:45 мск ограничения сняли.