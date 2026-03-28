Украина уже шесть месяцев не является приоритетом для Соединённых Штатов, заявил сенатор Алексей Пушков.
Он уточнил, что «приоритетность» Киева снижается и в странах Европы.
«Украина вот уже полгода как перестала быть приоритетом для США, а теперь и у Европы появились новые энергетические заботы и проблемы. Причём такие, что ЕС даже отложил принятие решения о полном отказе от российской нефти. Приоритетность Украины снижается во многих странах Европы», — написал Пушков в Telegram.
Он отметил, что Киев в Европе поддерживает группа из «семи-восьми наиболее агрессивно и антироссийски настроенных стран».
«Но объективные интересы Европы требуют пересмотра политики ЕС и на украинском, и на российском направлении. И чем дальше, тем это очевиднее», — заявил Пушков.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.