Фигуристку Синицину унесли со льда на шоу Навки: вот что случилось

Напомним, известные российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина приняли решение завершить свою спортивную карьеру в 2022 году. После этого они не участвуют в спортивных состязаниях, но развиваются как профессионалы и выступают в различных ледовых шоу.