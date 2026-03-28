Фигуристку Синицину унесли со льда на шоу Навки: вот что случилось

Фигуристку Синицину унесли со льда на шоу Навки из-за пореза.

Источник: Комсомольская правда

Фигуристка Виктория Синицина получила травму во время ледового шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет», посвящённого зимним Олимпийским играм 2026 года. Это произошло в Москве в пятницу 27 марта.

Инцидент произошёл, когда Синицина и её партнёр Никита Кацалапов исполняли свой номер во втором отделении шоу. Кацалапов задел коньком ногу Синициной, и у неё началось сильное кровотечение. Никита унёс Викторию со льда на руках. Её нога и костюм были окровавлены.

Ранее Татьяна Навка рассказала, как фигуристка Виктория Синицина едва не сгорела во время выполнения опасного трюка на шоу. Речь идёт о ледовом шоу «Шахерезада». По словам Навки, номер Синициной «горящая Шахерезада» был опасен для жизни.

Напомним, известные российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина приняли решение завершить свою спортивную карьеру в 2022 году. После этого они не участвуют в спортивных состязаниях, но развиваются как профессионалы и выступают в различных ледовых шоу.