Фигуристку Синицину унесли со льда на шоу Навки: вот что случилось

Фигуристка Виктория Синицина получила травму во время ледового шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет», посвящённого зимним Олимпийским играм 2026 года. Это произошло в Москве в пятницу 27 марта.
Инцидент произошёл, когда Синицина и её партнёр Никита Кацалапов исполняли свой номер во втором отделении шоу. Кацалапов задел коньком ногу Синициной, и у неё началось сильное кровотечение. Никита унёс Викторию со льда на руках. Её нога и костюм были окровавлены.
Ранее Татьяна Навка рассказала, как фигуристка Виктория Синицина едва не сгорела во время выполнения опасного трюка на шоу. Речь идёт о ледовом шоу «Шахерезада». По словам Навки, номер Синициной «горящая Шахерезада» был опасен для жизни.
Напомним, известные российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина приняли решение завершить свою спортивную карьеру в 2022 году. После этого они не участвуют в спортивных состязаниях, но развиваются как профессионалы и выступают в различных ледовых шоу.