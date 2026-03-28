ФБР объявило награду за сведения о хакерах, взломавших почту Пателя

Федеральное бюро расследований подтвердило РИА Новости факт несанкционированного доступа к личной электронной почте своего директора Кэша Пателя.
В ведомстве сообщили, что злоумышленники сумели получить доступ к учетной записи, однако подчеркнули, что в ней не содержалось правительственной информации. Для минимизации возможных последствий инцидента были приняты все необходимые меры.
В ФБР также уточнили, что программа Госдепартамента «Награды за правосудие» предлагает вознаграждение до десяти миллионов долларов за информацию, которая поможет идентифицировать иранскую хакерскую группу Handala Hack Team. Отмечается, что эта группировка неоднократно совершала атаки на американских чиновников.
Ранее агентство Reuters сообщило, что предположительно связанные с Ираном хакеры взломали личную почту главы ФБР и опубликовали в интернете его фотографии и другие документы.
