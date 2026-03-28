Прямое сообщение появилось между Петербургом и Севастополем: с 29 марта добраться до точек можно с помощью автобусов

Россияне с 29 марта смогут добраться до Севастополя прямым маршрутом из Петербурга. Запуск автобусных рейсов — знаковое событие. Такой комментарий дали в пресс-службе Смольного.
Время в пути следования составит 40 часов. Планируется, что рейсы будут выполняться на ежедневной основе.
«Севастополь, как и Ленинград-Петербург, бережно хранит память о героических страницах своей истории. Между городами действует морское и железнодорожное сообщение. Запуск прямого автобусного маршрута — знаковое событие, еще больше укрепляющее нашу связь», — проинформировали в Смольном.
Между тем россиянам сообщили о скором запуске прямых рейсов в Танзанию. Их будет осуществлять авиакомпания Air Tanzania. В ее парке — лайнеры Boeing 787 Dreamliner. Планируется в будущем реализовать рейсы из Москвы в Дар-эс-Салам и в обратном направлении.