УЕФА наказал «Црвену Звезду» за изображение святого на матче ЛЕ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал сербскую «Црвену Звезду» на 40 тысяч евро за акцию болельщиков во время матча Лиги Европы против «Лилля». На трибунах был создан портрет святого с подписью «Пусть наша вера приведёт нас к победе». В европейском союзе сочли изображение неуместным для спортивного мероприятия и квалифицировали его как дискредитацию футбола и УЕФА.