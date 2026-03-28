Zakazbiletov.kz: Концерт Полины Гагариной отменили в Астане

Концерт певицы Полины Гагариной отменили в Астане. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил сервис Zakazbiletov.kz.
— Концерт Полины Гагариной, который должен был состояться 5 апреля в Астане, по независящим от организаторов, артиста и нас причинам отменяется, — сказано в социальной сети сервиса.
Организаторы концерта сообщили, что возврат денег за билеты будет оформлен автоматически в течение 14 дней.
Ранее сервис анонсировал концерт артистки в Конгресс-холле Астаны. При этом на официальном сайте Гагариной эта дата не указана. Сообщается, что ее выступления пройдут 15 апреля в Бишкеке и 16 апреля в Ташкенте.
Полина Гагарина ранее раскритиковала творчество коллеги Анны Асти (настоящая фамилия Дзюба — прим. «ВМ»). По ее словам, в песнях певицы зачастую пропагандируется алкоголизм. Она отметила, что от употребления спиртного жизненная ситуация не поменяется в лучшую сторону, а «выпустить» накопленные эмоции лучше в караоке.
Также Гагарина пожаловалась, что артисты не зарабатывают на концертах, а только портят себе здоровье. Она отметила, что значительные ресурсы уходят на организацию концертов, а также страдает здоровье.