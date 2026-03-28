Нашествия не избежать: особо вредоносная горностаевая моль скоро захватит Иркутск

IrkutskMedia, 28 марта. Обработку деревьев от горностаевой моли планируется начать после 30 апреля. Работы будут выполнять четыре бригады в каждом городском округе. По результатам мониторинга в текущем году ожидается сильная вредоносность насекомых, особенно с середины мая до середины июля, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
Начальник отдела семеноводства ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области Анатолий Кутузов рассказал, что самыми распространенными видами моли в Иркутске являются яблоневая и черемуховая, поэтому обрабатывать в первую очередь следует именно эти виды деревьев. Важно, что такую работу необходимо проводить единовременно по всему городу.
Специалисты МКУ «Городская среда» проводят обработку деревьев в парках, скверах, вдоль магистралей, а также на земельных участках, где форма собственности не разграничена.
«Специализированная организация уже провела лабораторные исследования озелененных территорий Иркутска. Степень заселенности вредителями составляет порядка 79%. Предусмотрено два этапа обработки: в мае и июне. На сегодня в списке более 50 тысяч деревьев», — рассказала директор муниципального учреждения Марина Прокопьева.
Кстати, ранее в Иркутске была создана карта очагов заражения горностаевой молью. В нее вошло более 30 адресов, где выявлены поврежденные деревья. В первую очередь это Правобережный, Октябрьский и Свердловский округа.
Добавим, что проблема горностаевой моли в Иркутске остается актуальной из года в год. Борьба с вредителем ведется ежегодно, однако одержать победу пока не получается. И в общественных местах, и на центральных улицах, и во дворах домов горожане вынуждены наблюдать опутанные паутиной деревья и гусениц, гроздьями свисающих с ветвей, ползающих по заборам, балконам и припаркованным рядом авто.