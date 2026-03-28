Пропавшую семью туристов Усольцевых могут признать умершими, адвокат назвал причину

Пропавшая 28 сентября 2025 года во время туристического похода семья Усольцевых может быть признанной умершей по решению суда в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Основанием для этого может стать то, что с момента пропажи супругов и их пятилетней дочери прошло уже шесть месяцев, напомнил адвокат Дмитрий Кравченко.
«Гражданин может быть объявлен умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев», — цитирует Кравченко ТАСС.
Юрист добавил, что с заявлением в суд должны обращаться заинтересованные лица, как правило, таковыми могут быть родственники пропавших.
Напомним, в субботу 28 сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились в лесной поход выходного дня в Красноярском крае и не вернулись.
По одной из версий, Усольцевы могли стать жертвами преступления в результате случайного конфликта.
Также озвучивалась версия, что Усольцевы якобы сбежали на вертолете.
В то же время подруга Усольцевой рассказала, что семья перед походом столкнулась с серьезным кризисом.