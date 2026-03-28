Трамп назвал Кубу следующей целью для ВС США после Ирана

Трамп заявил, что создал «великие» ВС, они могут быть задействованы в операции против Кубы.

Глава Белого дома Дональд Трамп вновь обратился к ситуации на Кубе. Он пригрозил проведением военной операции против государства. По словам Дональда Трампа, Куба станет следующей целью после Ирана. Так он сказал в ходе речи на инвестиционном форуме в Майами.

Американский лидер также в очередной раз назвал Вооруженные силы США «великими». Он считает, что такая мощь у американцев появилась благодаря его усилиям.

«Я говорил, что их не придется использовать, но иногда приходится их задействовать. И, кстати говоря, Куба следующая», — анонсировал Дональд Трамп.

Как заявил американский президент, Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о мирной сделке. Дональд Трамп сообщил, что Иран якобы выступил с предложением передать США восемь танкеров с нефтью. По словам американского лидера, суда ходят под флагом Пакистана.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше