Трамп назвал Кубу следующей целью для ВС США после Ирана

Глава Белого дома Дональд Трамп вновь обратился к ситуации на Кубе. Он пригрозил проведением военной операции против государства. По словам Дональда Трампа, Куба станет следующей целью после Ирана. Так он сказал в ходе речи на инвестиционном форуме в Майами.
Американский лидер также в очередной раз назвал Вооруженные силы США «великими». Он считает, что такая мощь у американцев появилась благодаря его усилиям.
«Я говорил, что их не придется использовать, но иногда приходится их задействовать. И, кстати говоря, Куба следующая», — анонсировал Дональд Трамп.
Как заявил американский президент, Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о мирной сделке. Дональд Трамп сообщил, что Иран якобы выступил с предложением передать США восемь танкеров с нефтью. По словам американского лидера, суда ходят под флагом Пакистана.