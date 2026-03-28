МИД РФ: Лавров и Аракчи обсудили перспективы урегулирования вокруг Ирана

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудили перспективы политико-дипломатического урегулирования кризиса, сообщает МИД РФ.
«Состоялся обмен мнениями о перспективах перевода конфликта в русло политико-дипломатического урегулирования на основе международного права и при учёте законных интересов всех стран региона, включая Иран и его соседей — членов Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива», — говорится в сообщении.
Кроме того, Лавров проинформировал Аракчи о поставке Ирану новой партии гумпомощи из РФ.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора. По его словам, позиция Ирана о защите национальных интересов остаётся неизменной.