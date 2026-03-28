«Мой ребенок посреди Амурского залива»: сбои GPS превратили детские трекеры в тыкву

Сбои в работе навигаторов, работающих на системе GPS, охватили многие регионы страны и превратили привычные гаджеты, которые, в том числе, помогают отслеживать местоположение ребенка, в нервотрепку для родителей. Например, когда приложение показывает, что твой ребенок находится в другом регионе или, еще хуже, посреди Амурского залива. В редакцию ИА PrimaMedia обратились несколько жительниц Владивостока и поделились похожими историями: трекеры в смарт-часах показывают неверное нахождение детей, а карты в телефонах «телепортируют» их в другие районы и даже в море.
Где мой ребенок?
Для родителей проблема с работой GPS особенно остра. Местная жительница Юлия рассказала, что купила своему сыну «умные» часы, однако они оказались абсолютно бесполезны.
«Сейчас и так безопасность детей по пути в школу и со школы — на свой страх и риск. Мы тут уже сыну смарт-часы купили. Это так смешно. Благодаря глушилкам, видимо, часы лежат на одном месте, но на карте они по всему Приморью гуляют. И это у всех сейчас», — поделилась она.
Бесполезность таких часов отметила и другая жительница города Евгения. По ее словам, с определением геолокации ребенка лучше справляется приложение 2ГИС в телефоне, правда, не всегда.
«Часы Digma Kid с симкой “Билайн” показывают, что хотят и когда хотят. Ребенок находится в квартире со мной, а по часам — через четыре дома, на улице такая же ситуация. Я поглядываю по 2ГИС с телефона, он более точно показывают, но в районе 3-ей рабочей дает отсрочку по времени — как будто ребенок уже не там, а он находится там. Подозреваю, что в районе путепровода и на Чуркине вообще не найдешь по локации», — рассказала женщина.
Евгения рассказала, что в случаях таких сбоев она старается сохранять спокойствие и ждет, когда приложение отобразит геопозицию или же сама пишет ребенку. Если ответ не поступает продолжительное время, то начинает звонить.
Уснула во Владивостоке, а проснулась в Москве
Сбои в работе GPS также ощущают и пользователи приложений такси. Жительница Владивостока Елизавета рассказала корр. ИА PrimaMedia, что периодически оказывается на другом краю страны, когда пытается вызвать такси.
«Ежедневно сталкиваюсь с проблемой в работе карт. Для меня особенно четко этот момент можно заметить, когда я вызываю такси. Порой приложение показывает, что водителю, которому изначально ехать до меня 5 минут, резко стало ехать 40, а то и больше. А еще забавно, что зачастую карты при первом включении показывают, что я нахожусь на Тверской в Москве, и только при повторном включении верно отображают мое положение (и то не всегда)», — объяснила девушка.
Работа навигаторов также оставляет желать лучшего. Для водителей автомобилей это отдельная боль. Жительница города и по совместительству водитель Ксения рассказала, что часто сталкивается с «телепортацией» по городу.
«Если едешь по навигатору, бывает такое, что внезапно оказываешься в пригороде, и маршрут перестраивается со стороны Артема или еще дальше. Меня он так однажды в Славянке определил, хотя я на Окатовой ехала. Часто сбоит, когда по Некрасовскому путепроводу едешь, там вообще атас, особенно в сторону БАМа — меня мотало по всему городу, но не там, где надо. Смотришь, как значок по карте мотыляет и не понимаешь, что вообще дальше делать», — поделилась она.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало о том, что во время проведения Восточного экономического форума (16+) жители Владивостока столкнулись с трудностями при построении маршрутов в навигационных приложениях: карты прокладывали путь неверно, а локатор показывал неправильное местоположение. Чаще всего сбои наблюдались в отдаленных районах города и за его пределами на отдельных участках, а в центре по навигатору можно было спокойно передвигаться.