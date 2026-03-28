В ГД внесут проект об увеличении суточного довольствия в командировках

По словам Афонина, размер суточных в командировке в РФ ограничен 700 рублями, а за рубежом — 2,5 тыс. рублей. «Эти суммы не менялись с 2008 года. При этом даже по официальным данным Росстата, с начала 2008 года по конец 2025 года цены в стране выросли почти в 4 раза. Абсолютно очевидно, что на 700 рублей сегодня сложно обеспечить полноценное питание вне дома в течение дня. В результате сотрудники фактически вынуждены доплачивать за служебные поездки из собственного кармана», — отметил депутат.