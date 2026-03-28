В ГД внесут проект об увеличении суточного довольствия в командировках

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Парламентарии от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным внесут на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предлагается увеличить размеры суточного довольствия для сотрудников в командировках по России и за рубежом. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в ст. 217 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации. Суммы суточного довольствия предполагается увеличить до 2 тыс. рублей в день при поездках по России и до 3 тыс. рублей при поездках за рубеж.
По словам Афонина, размер суточных в командировке в РФ ограничен 700 рублями, а за рубежом — 2,5 тыс. рублей. «Эти суммы не менялись с 2008 года. При этом даже по официальным данным Росстата, с начала 2008 года по конец 2025 года цены в стране выросли почти в 4 раза. Абсолютно очевидно, что на 700 рублей сегодня сложно обеспечить полноценное питание вне дома в течение дня. В результате сотрудники фактически вынуждены доплачивать за служебные поездки из собственного кармана», — отметил депутат.
При этом, как пояснил Афонин, если работодатель выдаст сотруднику больше денег в качестве суточных, эта выплата попадет в налоговую базу, что приведет к фактическому уменьшению денежного содержания работника в период командировки.
«Наш законопроект позволит работодателям страны увеличивать размер суточных, не опасаясь увеличения налоговой нагрузки, и улучшит материальное положение сотрудников с разъездным характером работы», — заключил он.