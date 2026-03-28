«Они будут вынуждены открыть пролив Трампа»: президент США пошутил над ситуацией с Ормузским проливом

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Ормузского пролива. Он в очередной раз посетовал на закрытие этих вод Ираном. Во время речи на инвестиционном форуме, президент США в шутку назвал пролив своим именем.
После ироничного высказывания Дональд Трамп с юмором заявил, что оговорка была «ужасной ошибкой». При этом он уточнил, что таких случайностей с ним не бывает.
«Они будут вынуждены открыть пролив Трампа. Прошу извинить, Ормузский», — сказал Дональд Трамп.
Как отметил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, Иран может подготовить ловушку для Вооруженных сил США. Тегеран, возможно, позволит американским солдатам высадиться на территории своей страны. Однако в Ормузском проливе их будут ждать «ловушки», указал Дэниел Дэвис.