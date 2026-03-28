Трамп сравнил демократов с Ираном, назвав их «невменяемыми»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что демократы напоминают ему Иран, назвав их «невменяемыми».
— Демократы в каком-то смысле напоминают мне Иран, они невменяемые, — заявил он в пятницу, 27 марта, на форуме в Майами.
Американский лидер объяснил это тем, что демократы 42 дня пытались прекратить финансирование безопасности Штатов и выступали против миграционной полиции, пограничников и контроля на границе, передает РИА Новости.
22 марта Дональд Трамп заявил, что после якобы «гибели Ирана» главным врагом США стала Демократическая партия, которая, по его словам, является крайне некомпетентной. Он отметил, что радикальные левые демократы сосредоточены только на защите «закоренелых преступников», незаконно въехавших в страну.
15 марта лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис сообщил о планах членов партии в Палате представителей США повторно вынести на голосование резолюцию об ограничениях военных полномочий Дональда Трампа из-за его военной операции против Ирана.