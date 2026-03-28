США и Израиль нанесли удар в районе АЭС «Бушер»: в МАГАТЭ оценили ущерб объекту после инцидента

По данным экспертов, выброса радиации не фиксируется. Удар вблизи атомной электростанции стал уже третьим таким инцидентом за последние 10 дней.
«МАГАТЭ проинформировано Ираном о новом ударе в районе АЭС “Бушер”… Ущерба реактору и выброса радиации не зафиксировано, Иран сообщает, что состояние станции в пределах нормы», — утверждают в МАГАТЭ.
Последняя атака на АЭС «Бушер» была совершена в непосредственной близости от действующего первого энергоблока. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что удар, нанесенный 24 марта, обошелся без жертв.