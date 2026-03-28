28 марта в календаре: Час Земли, мeждунapoдный дeнь нутpициoлoгa и дeнь бoльшиx пepeмeн

День уважения кошки День больших перемен День рождения стиральной машины День горячей ванны Час Земли День резиновых калош Всемирный день историка День «Съешь эскимо» Международный день нутрициолога День образования службы дежурных частей МВД РФ День рождения саксонского фарфора День возрождения балкарского народа в Кабардино-Балкарии Похвала Пресвятой Богородицы День памяти святого мученика Никандра Египтянина День памяти святого мученика Агапия и с ним семи мучеников День памяти священномученика Александра Сидского.
Именины.
Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.
Александров день.
Праздник получил название в честь двух святых мучеников Александров, память которых отмечается в этот день вместе с памятью Агапия и еще пяти мучеников, пострадавших за веру в 4 веке.
На Руси на Александра ждали прилета первых чаек — это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу начинали купаться — это сулило ненастную погоду.
Особые приметы были связаны с волками. Считалось, что на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб». В этот период волки становятся агрессивны и могут даже напасть на человека. Говорили, что если в лесу страшно воют волки и не дают спать, то избавиться от страха можно, перевернув подушку.
Кроме того, этот день назывался Лесным ухоженьем, потому что полагалось с большим уважением отзываться о лесе, который во многом был кормильцем крестьян — давал грибы, ягоды, дичь, целебные травы. Чтобы не заблудиться в лесу, произносили особые заговоры.
События.
1658 год — начало печальной истории рабства внутри Африки.
1709 год — день рождения саксонского фарфора.
1776 год — в Москве основан Государственный Академический Большой театр.
1797 год — запатентована первая стиральная машина.
1837 год — Чикаго официально зарегистрирован как город.
1857 год — в Санкт-Петербурге открылась первая женская гимназия в России.
1891 год — в Лондоне состоялся первый в истории чемпионат мира по тяжелой атлетике.
1910 год — в Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.
1930 год — в Турции город Константинополь переименован в Стамбул.
1940 год — в СССР состоялся первый полёт опытного истребителя И-301 ЛаГГ-1.
1953 год — опубликован Указ об амнистии, которую предложил Лаврентий Берия.
1979 год — авария на АЭС Три-Майл-Айленд — крупнейшая в истории атомной энергетики США.
1991 год — в день открытия III внеочередного Съезда народных депутатов РСФСР в Москву были введены войска.
1993 год — зафиксирована вспышка сверхновой звезды SN 1993J в галактике M81.
2005 год — землетрясение в Индийском океане недалеко от северного побережья Суматры, около 1000 погибших.
2024 год — падение автобуса паломников в ЮАР, 45 погибших.
2025 год — землетрясение в Мьянме.
В этот день родились.
Ян Амос Коменский (1592 — 1670 г.), чешский педагог-гуманист, основоположник научной педагогики.
Екатерина Дашкова (1743 — 1810 г.), русский литературный деятель, княгиня.
Христоф Зигварт (1830 — 1904 г.), немецкий философ-логик, психологист.
Максим Горький (1868 — 1936 г.), русский и советский писатель, драматург, общественный деятель.
Марина Раскова (1912 — 1943 г.), советская летчица-штурман, майор, Герой Советского Союза.
Михаил Анчаров (1923 — 1990 г.), советский поэт, писатель, сценарист, бард и художник.
Иннокентий Смоктуновский (1925 — 1994 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.
Александр Митта (1933 г.), советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист России.
Айрис Чан (1968 — 2004 г.), американская писательница, историк, журналист.
Леди Гага (1986 г.), американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер, актриса, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми».
Анна Щербакова (2004 г.), российская фигуристка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира в одиночном катании.
Народные приметы.
Перелётная птица течёт стаями — к дружной весне. Чайки прилетели — к теплой погоде и скорому ледоходу. Воробьи громко чирикают — к солнцу и ясному небу. Увидел скворца — весна у крыльца. Чайка прилетела — скоро лед пойдет. Журавль прилетел — тепло принес. Прилет жаворонка — к теплу. Увидел зяблика — жди стужу. Если чайки прилетели — скоро лед сойдет. Прилет чаек — к вешнему теплу. Чайки купаются в воде — к дождю. Яркий закат 28 марта сулит череду дождливых дней. Вешние воды медленно текут — к неурожаю. Нельзя в этот день голову мыть, иначе предстоит разлука с родственниками. Голова зачесалась — к мелким, но досадным неприятностям. Чтобы в этот день не сглазили (а сглаз 28 марта — один из самых опасных!), надо до самого заката ходить с булавкой на одежде, либо с двумя перстнями. Увидеть ночью на 28 марта ангела во сне — очень добрая примета. Такой сон гарантирует небывалое долголетие. Обычно в этот день в ночном лесу сильно воют волки. Чтобы протяжный вой в ночи не мешал спать, надо просто перевернуть подушку.
