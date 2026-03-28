28 марта в календаре: Час Земли, мeждунapoдный дeнь нутpициoлoгa и дeнь бoльшиx пepeмeн

Перелётная птица течёт стаями — к дружной весне. Чайки прилетели — к теплой погоде и скорому ледоходу. Воробьи громко чирикают — к солнцу и ясному небу. Увидел скворца — весна у крыльца. Чайка прилетела — скоро лед пойдет. Журавль прилетел — тепло принес. Прилет жаворонка — к теплу. Увидел зяблика — жди стужу. Если чайки прилетели — скоро лед сойдет. Прилет чаек — к вешнему теплу. Чайки купаются в воде — к дождю. Яркий закат 28 марта сулит череду дождливых дней. Вешние воды медленно текут — к неурожаю. Нельзя в этот день голову мыть, иначе предстоит разлука с родственниками. Голова зачесалась — к мелким, но досадным неприятностям. Чтобы в этот день не сглазили (а сглаз 28 марта — один из самых опасных!), надо до самого заката ходить с булавкой на одежде, либо с двумя перстнями. Увидеть ночью на 28 марта ангела во сне — очень добрая примета. Такой сон гарантирует небывалое долголетие. Обычно в этот день в ночном лесу сильно воют волки. Чтобы протяжный вой в ночи не мешал спать, надо просто перевернуть подушку.