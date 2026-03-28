Из Владивостока в Сибирцево запустят дополнительную электричку с 29 марта

В расписание ряда маршрутов внесут изменения.

Источник: Комсомольская правда

С 29 марта маршрут утренней электрички из Владивостока продлевают до станции Сибирцево. Теперь пассажиры смогут добраться по популярному направлению без пересадки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Как рассказали в компании, электропоезд № 6301, который отправляется с вокзала Владивостока в 7:48 и раньше шел до станции Кипарисово, теперь будет следовать до Сибирцево. Прибытие на конечную — в 11:00. Обратный состав № 6302 отправится из Сибирцево в 14:46, прибудет в Уссурийск в 15:51, а во Владивосток — в 18:18.

«Кроме того, с 29 марта Дальневосточная железная дорога вносит ежегодные корректировки в расписание поездов. Это коснется и пригородных маршрутов в Приморье. Небольшие подвижки (от 2-х минут и более) в графике движения затронут восемь маршрутов. Следите за актуальным расписанием на нашем сайте», — рассказали в АО «Экспресс Приморья».

Пассажиров просят заранее уточнять время отправления и прибытия электричек на официальных ресурсах.