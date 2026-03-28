Налоговый консультант объяснил, кого избавят от налога при продаже авто

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. При продаже автомобиля продавец обязан уплатить налог на доходы физических лиц, но есть способы полностью освободиться от этого обязательства. О том, как это сделать, агентству «Прайм» рассказал руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП» Александр Андропов.
Налог не платится в трех случаях. Первый и самый простой — владение машиной более трех лет. Второй — продажа автомобиля за сумму, не превышающую 250 тысяч рублей: в этом случае применяется имущественный вычет, который полностью перекрывает налоговую базу.
«Третий вариант, на мой взгляд, самый популярный: когда еще не истек трехгодичный срок владения, продать автомобиль за ту же стоимость, что и купили, либо дешевле. В таком случае не возникает прибыли, то есть налоговой базы, с которой уплачивается налог», — пояснил Андропов.
Если автомобиль находился в собственности менее трех лет и продан дороже цены покупки, налог придется заплатить с разницы. Ставка — 13%, а при общем годовом доходе свыше 2,4 миллиона рублей — 15% с суммы превышения. Декларацию 3-НДФЛ нужно подать до 30 апреля следующего года, даже если налог оказался нулевым. Сам налог уплачивается до 15 июля.