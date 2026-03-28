В Telegram нашли критическую уязвимость, из-за неё хакеры могут читать переписки пользователей

В Telegram нашли критическую уязвимость на 9,8 из 10 по шкале опасности.

Источник: Комсомольская правда

В мессенджере Telegram обнаружили критическую уязвимость, опасность которой оценивается на 9,8 по десятибалльной шкале. Информация об этом опубликована в базе проекта Zero Day Initiative.

Сообщается, что эта брешь в защите мессенджера может дать хакерам возможность захватывать аккаунты без ведома пользователей и контролировать их переписку.

«Один из возможных вариантов эксплуатации может заключаться в том, что атакующий пришлет жертве специально подготовленный зловредный медиафайл. У пользователя при просмотре этого файла, даже без клика на него, может на устройстве выполняться зловредный код», — объяснил ведущий эксперт по управлению уязвимостями PT Expert Security Center в Positive Technologies Александр Леонов, его цитирует ТАСС.

Накануне Telegram оштрафовали еще на 10,5 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент.

Почему замедляют популярный мессенджер и ждать ли полной блокировки, читайте здесь на KP.RU.

Накануне Дмитрий Медведев опроверг слова об уязвимости Max по сравнению с зарубежными мессенджерами.

