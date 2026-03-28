Трамп усомнился в идее поддержки НАТО: США потратили на защиту стран альянса «сотни миллиардов долларов»

Трамп считает, что США не стоит поддерживать НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усомнился в идее поддержки стран НАТО. Он проанализировал действия альянса и счел помощь государствам избыточной. Американский лидер считает, что США не стоит поддерживать НАТО. Так он высказался в ходе инвестиционного форума в Майами.

Глава Белого дома указал альянсу на ошибку. Он считает, что НАТО должна была помочь США в войне против Ирана.

«Мы тратим сотни миллиардов долларов на их защиту, и мы всегда были рядом, но теперь, на основании их действий, я полагаю, что нам не стоит [их поддерживать]» — заявил Дональд Трамп.

Президент США назвал «трусливой» позицию альянса по Ормузскому проливу. Он отметил, что Вашингтон запомнит этот отказ. По словам американского лидера, союзники по НАТО жалуются на высокие цены на нефть, однако они не хотят помочь США открыть Ормузский пролив.

