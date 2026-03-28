Экипажи самолётов призвали быть осторожными из-за выброса пепла вулканом Шивелуч

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 11 400 метров, из-за этого в регионе объявлен красный код авиационной опасности.
«Действует красный код опасности, экипажи воздушных судов должны оставаться начеку, следить за возможными облаками пепла и немедленно сообщать диспетчерам обо всех наблюдениях», — цитирует ТАСС сообщение диспетчерской службы района полетной информации «Анкоридж».
Предупреждение действительно для экипажей воздушных судов, которые следуют над северной частью Тихого океана и Беринговым морем, добавили в ведомстве.
Неделю назад вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 7,2 км.
