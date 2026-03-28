Трамп назвал Кубу «следующей», говоря о ситуации в Иране

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал Кубу «следующей», говоря о конфликте в Иране, он не уточнил, о чём идёт речь.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал Кубу «следующей», говоря о конфликте в Иране.

«Куба — следующая», — сказал Трамп.

При этом он не уточнил, о чём идёт речь.

Трамп выступил на инвестиционном форуме в Майами в штате Флорида.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По словам Трампа, США ведут переговоры с Ираном. Он отметил, что «будет здорово, если удастся что-нибудь придумать». Кроме того, он заявил, что Ближний Восток якобы «максимально близок к наступлению новой свободной эпохи».

По данным MS NOW, Трамп потерял интерес к операции Соединённых Штатов и Израиля против Ирана.

