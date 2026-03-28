Названы два сокращенных рабочих дня в апреле и мае

«В этом году на майские праздники россияне будут отдыхать двумя блоками — с 1 по 3 мая (Праздник весны и труда) и с 9 по 11 мая (День Победы). Дни с 4 по 8 мая — это официальные рабочие будни. При этом 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращен на один час», — рассказала она.
Богданова-Шемраева пояснила, что продолжительность рабочего дня или смены уменьшается на один час накануне нерабочих праздничных дней.
«В отличие от прошлых лет, майские праздники 2026 года получились более дробными. Поэтому длинных непрерывных майских каникул у нас не будет. При этом между ними есть пять рабочих дней, в которые можно взять отпуск и превратить майские в 11-дневный отдых», — подчеркнула она.