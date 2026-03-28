Перевернутый причал на Байкале под угрозой — для его спасения подпилят лед

IrkutskMedia, 28 марта. Мощная подвижка льда свернула причал ЛИН СО РАН на Байкале в поселке Большие Коты еще 21 марта. Строение имеет форму буквы «Г» — по длинной стороне происходит швартовка судов института, а на короткой — размещены два каркасных помещения с экспериментальными аквариумами и Байкальская атмосферно-лимнологическая обсерватория, эксплуатируемая совместно с Институтом оптики атмосферы СО РАН (Томск). Трещина, свернувшая причал, прошла ровно через сочленение его двух сторон, сообщается на сайте Лимнологического института СО РАН.