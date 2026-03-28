Перевернутый причал на Байкале под угрозой — для его спасения подпилят лед

IrkutskMedia, 28 марта. Мощная подвижка льда свернула причал ЛИН СО РАН на Байкале в поселке Большие Коты еще 21 марта. Строение имеет форму буквы «Г» — по длинной стороне происходит швартовка судов института, а на короткой — размещены два каркасных помещения с экспериментальными аквариумами и Байкальская атмосферно-лимнологическая обсерватория, эксплуатируемая совместно с Институтом оптики атмосферы СО РАН (Томск). Трещина, свернувшая причал, прошла ровно через сочленение его двух сторон, сообщается на сайте Лимнологического института СО РАН.
Это привело к тому, что короткая сторона оказалась перевернута. Настил с помещениями опрокинулся на внутреннюю сторону строения. К счастью, все помещения уцелели, а на момент происшествия в них никто не находился, так что обошлось без жертв.
«На протяжении многих лет становая трещина проходит на 50−100 м мористее причала, в этом году она также находится на своем месте. Однако, зима и весна 2026 г. характеризуются большими перепадами температур атмосферного воздуха, что вызывает многочисленные интенсивные разрывы и надвиги в береговой зоне», — говорится в сообщении.
Трещина до сих пор «живая», поэтому ледовый покров опилят вдоль причала. Это позволит минимизировать напор льда со стороны Байкала на нее. Настил зафиксируют к оставшейся части причала, чтобы предотвратить его сползание. Кроме того, сформирована комиссия по оценке материально-технических последствий происшествия.
Ранее агентство сообщало, что высокие дневные температуры привели к тому, что лед на водоемах Приангарья меняет свою структуру. Это также касается популярных среди туристов мест отдыха на Байкале. Некоторые отдыхающие остались под впечатлениями от ледовых разломов.