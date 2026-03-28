В Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни в России

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в России превышает 73 года, до 2036 года она должна вырасти до 78−81 года, рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

Источник: РИА "Новости"

«Продолжительность жизни в России растет. К 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни превышает 73 года, и стоит задача повысить ее до 78−81 года к 2036 году», — сказала Ткачева.

Эксперт уточнила, что сейчас мужчина или женщина, достигшие 60-летнего возраста, проживут в среднем еще порядка 20 лет.

«Самое главное, конечно, не то, сколько лет человек живет, а то, как он проживает эти годы. Важно сохранить функциональную независимость, социальную активность, когнитивное и эмоциональное благополучие. Поэтому сегодня не совсем верно говорить о продлении жизни, правильнее — о продлении периода активного долголетия», — заключила Ткачева.​