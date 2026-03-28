Ряд свадебных салонов заподозрили в нарушении закона: чем в РФ карается платная примерка платьев

Роспотребнадзор напомнил о незаконности платной примерки свадебных платьев.

Источник: Комсомольская правда

В России заметили случаи организации свадебными салонами платных примерок платьев. В Роспотребнадзоре напомнили, что это является нарушением закона «О защите прав потребителей». Такие случаи зафиксированы в нескольких салонах, сообщает ТАСС.

Отмечается, что примерка платьев является частью покупки товара. В связи с этим процесс выбора наряда не несет самостоятельной потребительской полезности, отметили в Роспотребнадзоре.

«Это является нарушением закона от 7 февраля 1992 года № 2300−1 “О защите прав потребителей”. Реализация потребителям подобных услуг может рассматриваться в контрольно-надзорной практике как обман потребителя или ущемление его прав», — напомнили в ведомстве.

В ГД тем временем предложили отменить закон о невыполнении требований потребителя. По версии депутатов, он позволяет не штрафовать продавцов за вызванные действиями контрагентов нарушения.