Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор прокомментировал законность платы за примерку свадебных платьев

Роспотребнадзор разъяснил, что взимание отдельной платы за примерку свадебных платьев является незаконным. Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, подобная практика нарушает закон «О защите прав потребителей».

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что некоторые свадебные салоны начали брать с клиенток деньги за примерку нарядов в выходные дни, когда поток посетителей особенно велик. В зависимости от уровня салона и цены платья стоимость такой услуги составляла от двух до пяти тысяч рублей за полтора часа.

В ведомстве пояснили, что примерка по своей сути является частью ознакомления с товаром, а потому не может быть платной. Взимание дополнительной платы за эту процедуру в контрольно-надзорной практике может расцениваться как введение потребителя в заблуждение или ущемление его прав.

Если же речь идет об отдельной услуге, не связанной напрямую с покупкой, — например, индивидуальной записи, бронировании зала или работе стилиста, — продавец обязан заранее сообщить о том, является ли такая услуга платной, и предоставить полную информацию о ней.

В случае нарушения прав потребителей Роспотребнадзор рекомендует обращаться в ведомство или его территориальные органы, в том числе через форму обращений на официальном сайте.

Ранее россиянам объяснили, в каком случае грозит штраф за стирку ночью.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.