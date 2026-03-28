Роспотребнадзор прокомментировал законность платы за примерку свадебных платьев

Роспотребнадзор разъяснил, что взимание отдельной платы за примерку свадебных платьев является незаконным. Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, подобная практика нарушает закон «О защите прав потребителей».
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что некоторые свадебные салоны начали брать с клиенток деньги за примерку нарядов в выходные дни, когда поток посетителей особенно велик. В зависимости от уровня салона и цены платья стоимость такой услуги составляла от двух до пяти тысяч рублей за полтора часа.
В ведомстве пояснили, что примерка по своей сути является частью ознакомления с товаром, а потому не может быть платной. Взимание дополнительной платы за эту процедуру в контрольно-надзорной практике может расцениваться как введение потребителя в заблуждение или ущемление его прав.
Если же речь идет об отдельной услуге, не связанной напрямую с покупкой, — например, индивидуальной записи, бронировании зала или работе стилиста, — продавец обязан заранее сообщить о том, является ли такая услуга платной, и предоставить полную информацию о ней.
В случае нарушения прав потребителей Роспотребнадзор рекомендует обращаться в ведомство или его территориальные органы, в том числе через форму обращений на официальном сайте.
