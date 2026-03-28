Расследование дела сестер Хачатурян об убийстве их отца завершено

РИА Новости: расследование дела сестер Хачатурян об убийстве отца завершилось.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Расследование дела в отношении сестер Хачатурян об убийстве в 2018 году их отца Михаила Хачатуряна завершено, сообщил РИА Новости представитель семьи последнего Георгий Чугуашвили.

«Расследование завершено, уже прошла стадия ознакомления с его материалами, в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Мосгорсуд утвердил решение по делу в отношении Хачатуряна, его признали совершившим преступления насильственного характера в отношении дочерей. Дело Хачатуряна прекратили в связи с его смертью, а расследование в отношении девушек было возобновлено. Тогда представители сестер Хачатурян отреагировали на решение суда по отцу положительно, отметив, что оно поможет добиться их оправдания.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.